Takıma İsyan Eden Malatyalı Taraftar, Kulübü Savcılığa Şikayet Etti
Dönerde Fosfat Yasağı, Ap'den Geri Döndü
Sağlık Bakanlığından İto Başkanı Çağlar'ın Ölümüne İhmal Soruşturması
Şenol Güneş, Osmanlıspor Maçında Quaresma'yı Yedek Bırakacak
Çingene Kral Lakaplı Boksör Fury, Ringlere Dönüyor
Gençler Kupada Turladı
Bitcoin'i Yarattı, Nobel'e Aday Gösterildi Ama Kim Olduğunu Bilen Yok
Bitcoin Almak İçin Evlerini Satıyorlar
Ünlü Yatırımcı, Bitcoin'in 20 Yıl İçinde 1 Milyon Dolara Ulaşacağını Öngördü
Jpmorgan, Hilton'dan Hisse Aldı
Pepsi, 100 Tesla Semi Siparişi Verdi
Walt Disney, 21St Century Fox'un Eğlence Alanındaki Varlıklarını Satın Alacak
Anadolu Isuzu, Ünlü Şirketle Birlikte Kamyon Üretecek
Bayern Münih'in Hocası, Babel Ve Quaresma'dan Çekiniyor
Başbakan Yardımcısı Şimşek: Bitcoin'den Uzak Durulmalı
Türkiye'ye Gelen Arda Turan, Galatasaray'la Görüşmelere Başlayacak
Benzine Zam Geliyor
Lüferin Fiyatı Gram Altınla Yarışıyor
Cenk Tosun Transfer Kararını Verdi
Real Madrid, Beşiktaş'tan Pepe'yi Geri İstedi

Takıma isyan eden Malatyalı taraftar, kulübü savcılığa şikayet etti

TAKIMA İSYAN EDEN MALATYALI TARAFTAR, KULÜBÜ SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'da taraftar, takımın kötü gidişatı nedeniyle savcılığa giderek şikayetçi oldu, "Aldıkları paranın hakkını vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

Tarih : 13 Aralık 2017, 18:20
Puan Ver : Takıma İsyan Eden Malatyalı Taraftar, Kulübü Savcılığa Şikayet Etti(5/10)1

Süper Lig ekibi E.Yeni Malatyaspor'da son haftalarda alınan kötü sonuçlar taraftarın sabrını taşırdı. Sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş bir taraftar daha önce örneğine pek rastlanmamış bir olaya imza atarak, alınan başarısız sonuçlardan dolayı kulüp başkanı, yönetim, teknik heyet ve futbolcular hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe vererek şikayetçi oldu.

SAVCILIĞA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İstanbul'da yaşayan Yüksel Karakaş isimli E.Yeni Malatyaspor taraftarı, takımına çok konuşulacak bir dava açtı. Karakaş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde E.Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu, Teknik Direktör Erol Bulut ve tüm futbolculardan son haftalardaki kötü futbol ve yenilgilerden dolayı şikayetçi oldu.

"PARALARININ KARŞILIĞINI VERMİYORLAR"

Sıra dışı taraftarın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, Süper Lig takımı Evkur Yeni Malatyaspor'un taraftarı olduğu, takımının son haftalarda aldığı yenilgilerinden dolayı çok üzüldüğü, bu kötü tablodan Başkan Adil Gevrek, yönetim kurulu, ayrıca takımı yanlış oynatan Erol Bulut ve sahada aldığı paraların karşılığını vermediğini düşündüğü 18 futbolcunun sorumlu olduğu ifadeleri yer alıyor.

Türkiye'nin en ilginç davasıyla ilgili nasıl bir karar çıkacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Takıma  İsyan  Eden  Malatyalı  Taraftar  Kulübü  Savcılığa  Şikayet  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER