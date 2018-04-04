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Takıma Sinirlenen Olympiakos Başkanı, Lig Bitmeden Futbolcuları Tatile Gönderdi

TAKIMA SİNİRLENEN OLYMPİAKOS BAŞKANI, LİG BİTMEDEN FUTBOLCULARI TATİLE GÖNDERDİ

Yunan ekibi Olympiakos'ta üst üste gelen kötü sonuçların ardından Başkan Evangelos Marinakis, oyunculara 400 bin euro ceza kesti, herkesi tatile gönderdi.

Tarih : 04 Nisan 2018, 11:40
Puan Ver : Takıma Sinirlenen Olympiakos Başkanı, Lig Bitmeden Futbolcuları Tatile Gönderdi(5/10)1

Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, takımın aldığı sonuçlara sinirlendi ve ilginç bir hamleye imza attı.

Evangelos Marinakis, Olimpiakos'un Levadiakos ile 1-1 berabere kalmasının ardından tüm takımı tatile gönderirken, 400 bin euro para cezası kesti.

"TAKIMI DÜŞÜNMÜYORSUNUZ"

Oyunculara seslenen başkan, "Benim ve taraftarların hayalini kurduğum takım için, sizi tatile yolluyorum. Siz sadece güzel evlerinizi düşünüyorsunuz ve takım için endişelenmiyorsunuz. Altyapıdaki çocuklar ve taraftarlarımız, takımı sizden çok seviyor. Ben size milyonlar ödüyorum, her şeye sahipsiniz. Sizin için 3 hoca gönderdim ancak görünüyor ki sorun sizsiniz" ifadelerini kullandı.

Olympiakos, 26 haftası tamamlanan Yunanistan Ligi'nde 52 puanla, lider AEK'in 8 puan gerisinde yer alıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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