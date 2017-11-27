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Takımının 5 yediği maçta ilk 18'e bile giremedi

TAKIMININ 5 YEDİĞİ MAÇTA İLK 18'E BİLE GİREMEDİ

Galatasaray'dan Fransız ekibi Nice'e transfer olan Sneijder, takımının Lyon'dan fark yediği maçta kadroya bile giremedi.

Tarih : 27 Kasım 2017, 13:00
Puan Ver : Takımının 5 Yediği Maçta İlk 18'e Bile Giremedi(5/10)1

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nice'e transfer olan ancak beklediğini bulamayan Wesley Sneijder, takımının Lyon'a 5-0 kaybettiği karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

Avrupa basını, Sneijder'in Nice'le yollarını ayırmaya hazırlandığını iddia ederken Hollandalı futbolcunun devre arasında MLS takımlarından LA Galaxy ya da Orlando'ya transfer olabileceği iddia edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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