TAKIMININ 5 YEDİĞİ MAÇTA İLK 18'E BİLE GİREMEDİ
Galatasaray'dan Fransız ekibi Nice'e transfer olan Sneijder, takımının Lyon'dan fark yediği maçta kadroya bile giremedi.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nice'e transfer olan ancak beklediğini bulamayan Wesley Sneijder, takımının Lyon'a 5-0 kaybettiği karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
Avrupa basını, Sneijder'in Nice'le yollarını ayırmaya hazırlandığını iddia ederken Hollandalı futbolcunun devre arasında MLS takımlarından LA Galaxy ya da Orlando'ya transfer olabileceği iddia edildi.
Kaynak: haberinburada
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