Son Dakika! Mehmetçik, Afrin Sınırına Ulaştı
Serbest Kalma Ücreti Barcelona'yı Tedirgin Etti
Okuldaki Alafranga Tuvaletler, Alaturkaya Dönünce Kriz Çıktı
Beşiktaş Volvo'yla El Sıkıştı
Yabancılar, 2017'de Türkiye'den 4,6 Milyar Dolarlık Konut Aldı
Kuzey Koreli Hacker'lar, Türkiye'nin Finans Kurumlarına Saldırdı
Yüzde 72 Engelli Kızı, Kuaförde Darp Edip Parasını Çaldılar
Taksi-Uber Kavgası Büyüyor! Taksiciler 30 Sürücüyü, Müşteri Gibi Arayıp Darp Etmiş
Hakim, 3'lü İlişki Teklifini Reddeden Eskort Sevgilisini Dövdü
Abd'de Gizli Oturum! Türkiye'yi Köşeye Sıkıştırma Planı Yaptılar
Galatasaray'ı Kabus Gibi 6 Maç Bekliyor
Bayern Münih Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor
Mesut Tek Hareketle Defansın Belini Kırdı
Yoldan Çıkan Otomobil, Hızını Alamayıp 2 Kadını Biçti
Ypg'nin Kozmik Odasından Yabancı Teröristlerin Tüm Bilgileri Çıktı
Yol Ortasında Durdu, Arkadan Çarpan Araçla Karşı Yola Savruldu
Survivor'da Nihat Doğan Ve Hakan Hatipoğlu Birbirine Girdi
Son Dakika! Ankara Merkezli 20 İlde Fetö Operasyonu: 92 Öğretmen İçin Gözaltı Kararı
Polis Kovalamacası Kötü Bitti: 1'i Polis, 2 Yaralı
Alkollü Genç Gözüne Biber Gazı Sıkan Arkadaşının Evini Ateşe Verdi

Taksi-UBER Kavgası Büyüyor! Taksiciler 30 Sürücüyü, Müşteri Gibi Arayıp Darp Etmiş

TAKSİ-UBER KAVGASI BÜYÜYOR! TAKSİCİLER 30 SÜRÜCÜYÜ, MÜŞTERİ GİBİ ARAYIP DARP ETMİŞ

İstanbul'da sayıları 20 bine yaklaşan taksiciler ve UBER sürücüleri arasındaki gerilimde yeni detaylar ortaya çıktı. Taksiciler, 30 UBER şoförünü ıssız yere çağırıp darp etmiş.

Tarih : 09 Mart 2018, 12:00
Puan Ver : Taksi-Uber Kavgası Büyüyor! Taksiciler 30 Sürücüyü, Müşteri Gibi Arayıp Darp Etmiş(7/10)3

İstanbul'da ulaşımı sağlayan en önemli unsurlardan biri olan ve sayıları 20 bine yakın taksciler ile akıllı telefonlara indirilen uygulama üzerinden özel araçla taşıma hizmeti sunan UBER sürücüleri arasındaki gerilim darp iddiasıyla yeni bir boyut kazandı.

30 UBER ŞOFÖRÜNÜ BU ŞEKİLDE DÖVMÜŞLER

Son olarak UBER'e kayıtlı sürücüler, taksi şoförleri tarafından müşteri gibi aranarak darp edildiklerini iddia ederken UBER şoförleri, şu ana kadar yaklaşık 30 kişinin bu şekilde taksiciler tarafından darp edildiğini öne sürdü.

TAKSİCİLER "KARALAMA KAMPANYASI" DEDİ

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, iddialarla ilgili "Hakkımızda bir karalama kampanyası yürütülüyor" dedi.

"ALGI OPERASYONU"

Pazartesi günü İstanbul Adliyesi'nde Birleşik Taksici Şoförleri Derneği'nin UBER'e açtığı davanın duruşması olduğunu hatırlatan Aksu, "UBER algı operasyonu oluşturuyor ki UBER'in erişiminin kesilmesi, iptali üzerine görülecek mahkemeyi etkilesin" diye konuştu.

UBER: VERGİ DÜZENLEMELERİNE UYUYORUZ

UBER'den yapılan açıklamada ise "Türkiye'deki operasyonlarımıza, sorumlu bir iş ortağı olarak, sonuna kadar bağlıyız. Bu yolculukta, faaliyet gösterdiğimiz her ülkenin vergi düzenlemelerine uyuyoruz" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Taksi-Uber  Kavgası  Büyüyor  Taksiciler  30  Sürücüyü  Müşteri  Gibi  Arayıp  Darp  Etmiş  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER