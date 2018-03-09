İstanbul'da ulaşımı sağlayan en önemli unsurlardan biri olan ve sayıları 20 bine yakın taksciler ile akıllı telefonlara indirilen uygulama üzerinden özel araçla taşıma hizmeti sunan UBER sürücüleri arasındaki gerilim darp iddiasıyla yeni bir boyut kazandı.

30 UBER ŞOFÖRÜNÜ BU ŞEKİLDE DÖVMÜŞLER

Son olarak UBER'e kayıtlı sürücüler, taksi şoförleri tarafından müşteri gibi aranarak darp edildiklerini iddia ederken UBER şoförleri, şu ana kadar yaklaşık 30 kişinin bu şekilde taksiciler tarafından darp edildiğini öne sürdü.

TAKSİCİLER "KARALAMA KAMPANYASI" DEDİ

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, iddialarla ilgili "Hakkımızda bir karalama kampanyası yürütülüyor" dedi.

"ALGI OPERASYONU"

Pazartesi günü İstanbul Adliyesi'nde Birleşik Taksici Şoförleri Derneği'nin UBER'e açtığı davanın duruşması olduğunu hatırlatan Aksu, "UBER algı operasyonu oluşturuyor ki UBER'in erişiminin kesilmesi, iptali üzerine görülecek mahkemeyi etkilesin" diye konuştu.

UBER: VERGİ DÜZENLEMELERİNE UYUYORUZ

UBER'den yapılan açıklamada ise "Türkiye'deki operasyonlarımıza, sorumlu bir iş ortağı olarak, sonuna kadar bağlıyız. Bu yolculukta, faaliyet gösterdiğimiz her ülkenin vergi düzenlemelerine uyuyoruz" denildi.

Kaynak: haberinburada