Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde taksi sürücüsü Sezai Kıyılıoğlu'nu pompalı tüfekle öldürdükten sonra cesedinin bir bölümünü benzin döküp yakan çiftçi Veli Ermiş'nin (28) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Cinayeti işledikten sonra hırsını alamayıp benzin almaya gittiğini söyleyen Veli Ermiş, "Verilecek her türlü cezaya razıyım. Adaletin kestiği parmak acımaz" dedi.

ÇİFTÇİ, TAKSİCİYİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Gökçebey'in Hacımusa köyü yakınlarında 20 Şubat 2017'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, çiftçi Veli Ermiş, taksi sürücüsü Sezai Kıyılıoğlu'nu ormanlık alanda pompalı tüfekle öldürdü. Kıyılıoğlu'nun cesedini dere kenarına saklayan Ermiş, taksiyle akaryakıt istasyonuna giderek benzin aldı.

ARAÇTAKİ PARALARI ALDI, CESEDE BENZİN DÖKÜP YAKTI

Veli Ermiş, ardından cesedi benzin dökerek yakmaya çalıştı. Cesedin bir bölümünü yakan Ermiş, ardından araçtaki paraları alarak evine gitti. Veli Ermiş, sabaha karşı bindiği minibüsle kaçarken jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ermiş tutuklanarak cezaevine konuldu.

"EŞİMİ TACİZ ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM" DEDİ EŞİ YALANLADI

Cumhuriyet savcısının soruşturmayı tamamlamasının ardından Veli Ermiş hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Ermiş, iddianameye yansıyan ifadesinde Kıyılıoğlu'nun eşi Z.E.'yi taciz ettiği için öldürdüğünü ileri sürdü.

Z.E. ise alınan ifadesinde, eşinin taciz iddiasının doğru olmadığını söyledi. Soruşturma kapsamında da Veli Ermiş'in iddiasını destekler herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadı.

"BANA SIKINTILI İŞLER YAPIYORUM, ŞİFRELİ KONUŞALIM DEDİ"

Dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıkan Veli Ermiş, mahkemede verdiği ifadede öldürdüğü Sezai Kıyılıoğlu'nun sevdiği ve saygı duyduğu bir ağabeyi olduğunu söyledi. Kıyılıoğlu'na taksi borcu olduğunu anlatan Ermiş, "Bir iki gün önce kendisiyle yüz yüze görüştüğümde sıkıntılı işler yaptığını ve şifreli konuşmamı istedi.

"BENDEN KARIMI İSTEDİ"

Bu nedenle ben olay akşamı onu telefonla arayarak, 'Bir arkadaşım yolda kalmış gidip onu alalım' dedim. Akşam arabasına bindim. Yolcusunu indirdikten sonra aynı yoldan devam ettik. Yolda bana ailevi konulardan bahsetti.

Ben de kendisine böyle şeyler olabileceğini söyleyerek teselli ettim. Ancak bana, 'Sana çok para kazandıracağım, ayrıca sahte para da vereceğim, borcunu da sileceğim' dedi. Ancak benden karımı istedi.

"NAMUS YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜM HIRSIMI ALAMADIM YAKTIM"

Üç kuruşluk borcum için böyle bir teklifte bulununca insan namusu için yaşar. Bu nedenle çok kızdım ve kendisi ile arabanın içinde boğuşmaya başladık. Daha sonra kendisini tüfekle vurdum.

"ADALETİN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ"

Ancak hırsımı alamadım ve kendisini arabadan dışarı çıkardım. Sonra gidip benzin alıp kendisini yaktım. Verilecek her türlü cezaya razıyım. Adaletin kestiği parmak acımaz" dedi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kaynak: haberinburada