TAKSİCİ, KENDİSİNE SİLAH ÇEKİP GASP ETMEYE ÇALIŞAN ADAMI PİŞMAN ETTİ
İstanbul Fatih'te, kendisini kuru sıkı tabancayla gasp eden müşteriyle boğuşan taksici, parasını ve cep telefonunu kurtarırken, gaspçının da kimliğini aldı.
TABANCANIN KURU SIKI OLDUĞUNU ANLAMIŞ
Taksici Osman Dikici, Sümbül Efendi Camii önünden aldığı müşteriyi, verilen adrese götürmek için yola çıktı. Hacı Hamza Mektebi Sokağı üzerine geldikleri sırada, müşteri belinden çıkardığı tabancayı taksici Dikici'ye doğrultarak cüzdanı ve cep telefonunu istedi. Cüzdanı ile cep telefonunu veren taksici, tabancanın kuru sıkı olduğunu fark edince, araçtan inmeye çalışan gaspçıyı durdurmaya çalıştı. İkili arasında bir süre boğuşma yaşandı.
GASPÇININ KİMLİĞİNİ ALDI
Taksici, boğuşma sırasında gaspçının montuna elini atarak, cüzdanını ve cep telefonunu geri aldı. Gaspçı, tabancanın kabzasıyla Dikici'nin kafasına vurduktan sonra kaçmaya çalışırken, kimliği de taksicinin elinde kaldı.
SOKAK ORTASINDA BOĞUŞTULAR
Gaspçı, araçtan indikten sonra yaya olarak kaçarken taksici Osman Dikici, arkasından koşarak yetişti. Taksi şoförü ile gaspçı arasında bu kez de sokak ortasında boğuşma yaşandı. Bir sokak sakininin olayı görerek bağırması üzerine panikleyen gaspçı, kuru sıkı tabancayla havaya bir el sıktıktan sonra, taksicinin elinden kurtularak kaçtı.
KİMLİK POLİSİN ELİNDE
Taksici Osman Dikici'nin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralanan Dikici, ambulansta yapılan pansumanın ardından, gaspçıdan aldığı kimliği polise teslim etti. Kimliğin, 38 yaşındaki E. D. adlı kişiye ait olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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