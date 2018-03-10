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TAKSİCİ TERÖRÜ BİTMİYOR! 10 KİŞİ UBER ŞOFÖRÜNÜ ÇAĞIRIP DÖVDÜ


Taksici terörü bitmiyor! 10 kişi UBER şoförünü çağırıp dövdü
Tarih : 10 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Taksici Terörü Bitmiyor! 10 Kişi Uber Şoförünü Çağırıp Dövdü(6/10)2

İstanbul'da UBER şoförlerini hedef alan taksiciler, bir şiddet olayına daha imza attı. UBER'e VIP hizmet veren lüks bir araç, önceki gün sabaha karşı 06.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na giriş yaptı. İddiaya göre, UBER sürücüsünü otogara çağıranlar taksicilerdi. Müşteri valizini almak için turizm firmasının ofisine gitmek üzere aracından inen UBER sürücüsü Bahtiyar Toslu, 10 kadar taksicinin saldırısına uğradı. Taksiciler, "Buraya hizmet veremezsin, buraya gelemezsin. Kim olursan ol buranın taksicisi biziz" diyerek Toslu'yu darp etti. UBER sürücüsü, araya giren sağduyulu taksicilerin çabasıyla kalabalığın elinden kurtuldu. Toslu, kendisine saldıran taksicilerden şikâyetçi oldu.

30 SALDIRI İDDİASI

UBER şoförleri, daha önce yaklaşık 30 kişinin bu şekilde taksiciler tarafından darp edildiğini öne sürmüştü. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "UBER algı operasyonu oluşturuyor ki UBER'in erişiminin kesilmesi, iptali üzerine görülecek mahkemeyi etkilesin" diye konuşmuştu. UBER'den yapılan açıklamada ise "Türkiye'deki operasyonlarımıza, sorumlu bir iş ortağı olarak, sonuna kadar bağlıyız. Bu yolculukta, faaliyet gösterdiğimiz her ülkenin vergi düzenlemelerine uyuyoruz" denilmişti.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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