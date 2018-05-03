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Taksiciler Uber'e Karşı Lüks Otobüsle Bakırköy-Bostancı Arası Yolcu Taşıyacak
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Taksiciler UBER'e karşı lüks otobüsle Bakırköy-Bostancı arası yolcu taşıyacak

TAKSİCİLER UBER'E KARŞI LÜKS OTOBÜSLE BAKIRKÖY-BOSTANCI ARASI YOLCU TAŞIYACAK

Son dönemde yaşanan Taksi-UBER tartışmasında yeni bir dönem başladı. Taksiciler Bakırköy-Bostancı arasına lüks otobüs seferi düzenleyeceklerini açıklayarak UBER'e karşı atak yaptı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 13:00
Puan Ver : Taksiciler Uber'e Karşı Lüks Otobüsle Bakırköy-Bostancı Arası Yolcu Taşıyacak(10/10)6

Bakırköy'de bir grup taksici, UBER'i protesto etti. İstanbul Taksiciler Platformu Başkanı Akın Atlı, Bakırköy-Bostancı arasında lüks otobüs seferi düzenleyeceklerini söyledi.

"YETKİLİLER UBER'E KARŞI SESSİZ"

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bulunan taksi durağında bir araya gelen taksiciler, UBER'in Türkiye'den çıkması için bir kez daha çağrıda bulundu. Burada konuşan İstanbul Taksiciler Platformu Başkanı Akın Atlı, "Amerikan menşeli bir şirket akıllı cep telefonu üzerinden araçlarına müşteri bularak taksilerimizin işini çalmakta, korsan taşımacılık yapmaktadırlar. Tüm uğraşlarımıza ve tüm müdahalelerimize rağmen, işlenen suç bu kadar sabitken yetkililerin bu hırsızlara sessiz kalması son derece yanlıştır. Hukukun üstünlüğüne inandığımız ülkemizin yöneticilerini, yetkililerini ve değerli savcılarımız ile vergi müfettişlerimizi bu global hırsız ile mücadele etmeye davet ediyor, haklı davamızda bize destek olmalarını bekliyoruz" dedi.

"LÜKS OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLIYOR"

Akın Atlı, "Her gelenin, her isteyenin şehir içi yolcu taşımacılığı yapabilmesi eğer kurallara, kanunlara tabi değilse, yasal olmayan bir şey yapıldığında görmezden gelinecekse, ya da yoğunluk yaşanıyor denilip hukuk dışı alternatifler aranacaksa bugünden itibaren Bakırköy-Bostancı arasına lüks otobüs seferleri koyduğumuzu bilmenizi isteriz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından taksiciler önünde "Bakırköy-Bostancı" yazan otobüse binip basın mensuplarına poz verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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