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TAKSİCİLERDEN UBER'E ÇALIM! PASTADAN BÜYÜK PAYI KAPTILAR


Taksicilerden UBER'e çalım! Pastadan büyük payı kaptılar
Tarih : 30 Nisan 2018, 18:40
Puan Ver : Taksicilerden Uber'e Çalım! Pastadan Büyük Payı Kaptılar(7/10)3

İGA, İstanbul Yeni Havalimanı'nda sunulacak taksi hizmeti için İstanbul 34 No'lu Taksiciler Kooperatifi ile anlaştı. Anlaşma sonrası "Yeni havalimanında UBER olacak mı?" sorusu da cevabını bulmuş oldu.

SIK SIK DENETİM YAPIALACAK

3. Havalimanı'nın yapımını üstlenen İGA'dan yapılan açıklamaya göre, sözleşme ile birlikte yeni bir taksi hizmeti sunmak için pek çok yeni standart belirlendi. Anlaşma çerçevesince ortak karara bağlanan yeni standartlar, sıklıkla denetlenecek ve yolculara en iyi hizmetin verilmesi konusu üzerinde titizlikle durulacak.

"TEKNOLOJİ ODAKLI HAVALİMANI" VURGUSU YAPILDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı'nın teknoloji odaklı bir havalimanı olduğuna dikkati çekerek, yolcu konforunu artırmak için sürekli çalıştıklarını bildirdi.

YOLCULARA YÜKSEK STANDARTLA HİZMET VERİLECEK

Verilen bilgiye göre, İGA ile İstanbul 34 No'lu Taksiciler Kooperatifi arasında imzalanan anlaşmada, şoförlerin denetimine yönelik kapsamlı maddeler yer alıyor. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olacak havalimanında görev alacak şoförlere, katılacakları İngilizce kurslarından alacakları A1 sertifikasını İGA'ya sunma zorunluluğu getiriliyor.

KONSEPT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şoförler, aldıkları bu yabancı dil sertifikalarını belirlenen dönemlerde yenilemek zorunda olacak. Anlaşma gereği İstanbul Yeni Havalimanı'nda hizmet verecek araçlar, lüks, hafif ticari ve sedan tipi araçlardan oluşacak. Havalimanında hizmet verecek taksiler için konsept çalışmaları ise devam ediyor.

ÖDEMELERDE POS CİHAZI KULLANILACAK

Yeni havalimanında yer alacak taksilerin teknolojik açıdan da belirli standartlarda olması koşulu da aranacak. Araç içinde yer alacak bilgilendirme ekranları, yolcuları yolculuklarıyla ilgili anlık olarak bilgilendirecek. Standart olarak her takside yer alacak bu ekranlarda şoför bilgisi, yol güzergahı, trafik bilgisi ve daha pek çok konuya ilişkin bilgi sağlanacak. Havalimanı ulaşımında taksi tercih eden yolcular, lüks araçların tamamında, diğer araçların ise önemli bir kısmında, kredi kartı POS cihazı kullanabilecek.

PUANI DÜŞEN TAKSİCİLER ÇALIŞMA İZNİNİ KAYBEDECEK

Sözleşmeyle birlikte terminal çıkış kapılarında taksi yönlendirmesi yapan personele de düzenleme gelecek. Yeni uygulamaya göre, mevcut durumdaki kahya düzeninden çıkarılarak onun yerine akıcı düzeyde İngilizce konuşabilen ve nezaket kurallarına dikkat etmeyi önemseyen personelin görevlendirilmesi sağlanacak.

Tüm şoförler, belirlenen standart çerçevesinde kılık kıyafet düzenlemesine ve genel bir puantaj sistemine tabi olacak. Taksi şoförleri, belli bir puanın altına düştüğünde, belirlenecek süre çerçevesinde havalimanı durağında çalışma iznini kaybedecek. Yeni sistemle yolcuların terminal önündeki bekleme sürelerinin minimuma çekilmesi hedefleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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