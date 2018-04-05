Beştepe'de Eskişehir Saldırısı Zirvesi! Erdoğan, Saraç İle Görüştü
Roma Resmen Açıkladı! İşte Cengiz'i İtalyan Devine Öneren İsim
Pfdk; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Ve Trabzonspor'a Para Cezası Verdi
Hollanda Ekibi Ajax, Stadının Adını Johan Cruyff Arena Olarak Değiştiriyor
Liverpool'a İmza Atmayan Emre, Yeni Takımını Buldu
Çin'den Türkiye'ye Dev Yatırım! 1 Milyar Doları Gözden Çıkardı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde Büyük Yangın
Gümüşhane Kırsalında Teröristlerle Çatışma: 2 Askerimiz Yaralandı
Trump'ın Konvoyuna Orta Parmak Gösterip İşten Çıkarıldı, Eski Şirketine Dava Açtı
Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupasında Kazanacağı Ücret Belli Oldu
15 Temmuz'da Boğaz'da Akıntıya Kapılıp Kaybolan Furkan'ın Cesedi 262 Gün Sonra Bulundu
Hedefteki Dekan Konuştu: Akli Dengesi Yerinde Olmayan Ve Korkulan Biriydi
4 Öğretim Görevlisinin Öldürüldüğü Saldırıdan Kıl Payı Kurtulan Hoca İsyan Etti: 5. Cenaze Ben Olacaktım
Eskişehir Valisi, Üniversite Katliamını Yapan Saldırganın Kimliği Açıkladı! İşte Fotoğrafı
İstifa Ettiği İddia Edilen Mehmet Şimşek'ten İlk Yorum: Hizmete Devam
Fikret Orman'ın Demba Ba Açıklamaları, Göztepe Başkanı Sepil'i Kızdırdı
4 Kişinin Öldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden İlk Görüntüler
Korna Sesini Duyup Sokağa Çıktı, Kanlar İçindeki Sürücüyle Karşılaştı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı: 4 Öğretim Görevlisi Hayatını Kaybetti
Lüks Araç Satışıyla İlgili Tmsf'den Açıklama: Yüzlerce Otomobil Satışı Yok

TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE BÜYÜK YANGIN


Taksim İlkyardım Hastanesi'nde büyük yangın
Tarih : 05 Nisan 2018, 17:50
Puan Ver : Taksim İlkyardım Hastanesi'nde Büyük Yangın(6/10)2

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Taksim  İlkyardım  Hastanesi  Nde  Büyük  Yangın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER