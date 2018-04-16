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Taksim İzni Çıkmayan Chp'liler, İstiklal'de Oturma Eylemi Yaptı
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Taksim izni çıkmayan CHP'liler, İstiklal'de oturma eylemi yaptı

TAKSİM İZNİ ÇIKMAYAN CHP'LİLER, İSTİKLAL'DE OTURMA EYLEMİ YAPTI

CHP'nin "OHAL değil demokrasi istiyoruz" sloganı ile Türkiye genelinde yapacağı oturma eylemi için Taksim'e gelen CHP'lilere izin çıkmadı. Partililer İstiklal Caddesi'nin başında oturma eylemi yaptı.

Tarih : 16 Nisan 2018, 13:40
Puan Ver : Taksim İzni Çıkmayan Chp'liler, İstiklal'de Oturma Eylemi Yaptı(8/10)4

CHP'nin "OHAL değil demokrasi istiyoruz" sloganı ile Türkiye genelinde yapacağı oturma eylemleri öncesi Taksim Meydanı kapatıldı. CHP'liler ise İstiklal Caddesi'nin başındaki Fransız Konsolosluğu önünde oturma eylemi başlattı. Eylem, 'Hak, hukuk adalet...' sloganları eşliğinde saat 13:00'e kadar sürdü.

OHAL PROTESTOSU

OHAL'in 7'nci kez uzatılması kararı üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı, tarafından bugün milletvekilleri, il örgütü yöneticileri ve partililerin katılımıyla saat 12.00'de Taksim Meydanı'nda oturma eylemi yapacağını açıklamıştı.

MEYDANDA KUŞ UÇURTULMADI

Polis, Taksim Meydanı'nın bir bölümünü, Cumhuriyet Anıtı ve çevresini bariyerlerle kapattı. İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı'na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

BASIN AÇIKLAMASINA İZİN ÇIKMADI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer saat 11.30 sıralarında Taksim'de geldi. Polis, gruba Taksim Meydanı'nda basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

İSTİKLAL'İN BAŞINDA OTURMA EYLEMİ BAŞLATTILAR

Taksim Meydanı çevresinde sloganlar atarak bekleyen CHP'liler, İstiklal Caddesi'nin başında oturma eylemi başlattı. Eylem 'Hak, hukuk adalet...' sloganları eşliğinde saat 13:00'e kadar sürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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