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Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Öncesi Güvenlik Önlemleri Alındı
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Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri alındı

TAKSİM MEYDANI'NDA 1 MAYIS ÖNCESİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınıyor.

Tarih : 30 Nisan 2018, 09:40
Puan Ver : Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Öncesi Güvenlik Önlemleri Alındı(5/10)1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, salı günü kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda herhangi bir olayın yaşanmaması için çalışmalar gerçekleştiriyor.

DEMİR BARİYERLER YERLEŞTİRİLİYOR

Bu kapsamda, meydana İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kamyonlarla demir bariyerler taşındı. Taksim'in farklı noktalarına önceki günlerde getirilip bırakılan bariyerler, güvenlik önlemleri kapsamında meydanın çevresine gece saatlerinden itibaren yerleştirilmeye başlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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