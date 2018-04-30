TAKSİM MEYDANI'NDA 1 MAYIS ÖNCESİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, salı günü kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda herhangi bir olayın yaşanmaması için çalışmalar gerçekleştiriyor.
DEMİR BARİYERLER YERLEŞTİRİLİYOR
Bu kapsamda, meydana İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kamyonlarla demir bariyerler taşındı. Taksim'in farklı noktalarına önceki günlerde getirilip bırakılan bariyerler, güvenlik önlemleri kapsamında meydanın çevresine gece saatlerinden itibaren yerleştirilmeye başlandı.
Kaynak: haberinburada
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