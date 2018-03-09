Taksim Meydanı'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Kazancı yokuşunda polis geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik önlemi alan polis, olay yerindeki basın mensuplarını da uzaklaştırdı. Gelen ilk bilgiler, iki grup arasındaki kavgada silahlı çatışma yaşandığı yönünde.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: haberinburada