TAKSİM MEYDANI'NDA SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ, POLİS ALARMA GEÇTİ
Taksim Meydanı'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Kazancı yokuşunda polis geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik önlemi alan polis, olay yerindeki basın mensuplarını da uzaklaştırdı. Gelen ilk bilgiler, iki grup arasındaki kavgada silahlı çatışma yaşandığı yönünde.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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