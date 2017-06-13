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taksim'de genç kızın yürek burkan hali...

TAKSİM'DE GENÇ KIZIN YÜREK BURKAN HALİ...

Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde genç bir kız bir mekanda arkadaşlarıyla “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullandı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 12:28
Puan Ver : Taksim'de Genç Kızın Yürek Burkan Hali...(5/10)4


Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde genç bir kız bir mekanda arkadaşlarıyla “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullandı. Maddeyi kullandıktan sonra İstiklal Caddesi'ne çıkan genç kız, uyuşturucunun etkisiyle bir süre sonra direğe sarıldı.



Dakikalarca direğe sarılı halde duran genç kızı gören vatandaşlar bir yere oturttu. O esnada yoldan geçen ve doktor olduğunu söyleyen bir kadın onu ayıltmak için elinden geleni yaptı. Hem kahve içirdi hem kendi yaşadıklarından örnek vererek  nasihat etti.



ONLARI BÖYLE BİR İĞRENÇ BİR ŞEY İÇİN ARAYAMAM



Genç kızın ayılmaya çalışırken cep telefonuna arkadaşından mesaj geldi. Mesajın okunmasının ardından vatandaşlar genç kıza aramalarını isteyip istemediğini sordu.



Bunun üzerine genç kız, “Onları böyle iğrenç bir şey için arayamam. Ben iyi olacağım” dedi.



DOKTOR OLDUĞUM HALDE ERKEK ARKADAŞIMI KAYBETTİM



Doktor olduğunu belirten kadının sözleri dikkat çekici: “Senin gibi bir sürü geliyor ve sonunda kurtaramıyoruz. Bir şey yapamıyoruz, bir, iki içiyorsun üçüncüyü de içiyorsun sonra içtiğin şeye daha çok alışasın diye başka maddeler katılıyorlar. Sonunda seni bağımlı yapıyorlar. Ondan sonra ölümüne sebep oluyorlar. Seni kurtaramıyoruz. Böyle bir hayat mı istiyorsun. Doktor olduğum halde erkek arkadaşımı uyuşturucudan kaybettim. Öldü gitti. 12 sene boyunca onunla mücadele ettim” dedi.



 



kaynak:hürriyet








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