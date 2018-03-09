Taksim Meydanı yakında iki grup arasında çıkan silahlı kavga paniğe neden oldu. Çatışma anına ait ilk görüntüler ortaya çıktı.

SİLAH SESLERİ PANİĞE NEDEN OLDU

Taksim Meydanı Kazancı yokuşunda iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çok sayıda silah sesi Taksim Meydanı'nda paniğe neden oldu.

1 KİŞİ YARALANDI, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bazı kişiler kaçarken bazı kişilerin Cumhuriyet Anıtı çevresinde gizlendiği görüldü. Polis, çatışmayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Çatışmada yaralandığı belirtilen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: haberinburada