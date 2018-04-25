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Talepleri reddedildi! 2 Yunan askerinden günler sonra ilk görüntü

TALEPLERİ REDDEDİLDİ! 2 YUNAN ASKERİNDEN GÜNLER SONRA İLK GÖRÜNTÜ

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin tahliye talepleri reddedildi. Öte yandan, iki asker günler sonra ilk defa görüntülendi.

Tarih : 25 Nisan 2018, 21:50
Puan Ver : Talepleri Reddedildi! 2 Yunan Askerinden Günler Sonra İlk Görüntü(10/10)6

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin tutukluluk hallerine devam kararına avukatlarınca yapılan itiraz reddedildi. Öte yandan, iki asker ilk kez görüntülendi.

2 ASKERİN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 1 Mart'ta yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutukluluk hali, 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce değerlendirildi. Yunan ordusu askerlerinin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel, duruşmada askerlerin tahliyesini talep etti. Duruşma sonunda hakimlik, askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

ASKERİ YASAK BÖLGEDE YAKALANMIŞLARDI

Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

ASKERİ CASUSLUĞA TEŞEBBÜS

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

"KARDA AYAK İZLERİNİ TAKİP ETTİĞİMİZ İÇİN TÜRK TARAFINA GEÇTİK"

Hakimlik, 2 Mart'ta teğmen Aggelos Mitretodis ile çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti. İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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