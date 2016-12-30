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taliban karakola saldırdı: 11 ölü

TALİBAN KARAKOLA SALDIRDI: 11 ÖLÜ

Afganistan'da Taliban militanlarının bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti

Tarih : 30 Aralık 2016, 17:24
Puan Ver : Taliban Karakola Saldırdı: 11 Ölü(8/10)10


Taliban militanları, Afganistanın İran sınırında bulunan Farah vilayetinde polis karakoluna saldırı düzenledi.



Ülkenin batısındaki Polis Birlikleri Sözcüsü Abdul Ahad Velizade, militanların, Farahın merkezine yakın bir bölgede bulunan Masav polis karakoluna saldırdığını belirtti.



Saldırıda 9 polis ile 2 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Velizade, militanların karakoldaki silahları alarak bölgeden uzaklaştığını söyledi.



Farah Valiliği sözcüsü Naser Mehri de saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü kaydetti.



 



kaynak:habertürk








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