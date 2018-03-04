TALİHSİZ ADAMI DEVASA TİMSAHIN MİDESİNDEN ÇIKARDILAR
Endonezya'da timsah tarafından parçalanıp yenilen adama ait vücut kalıntıları, yakalanan hayvanın midesinden vatandaşlar tarafından çıkartıldı.
Endonezya'da devasa bir timsahın midesinden insan kalıntıları çıktı. 36 yaşındaki Andi Aso Erang isimli adamı yediğinden şüphelenilen timsah, polisler tarafından vurularak öldürüldü.
MİDESİNDEN PARÇALAR ÇIKTI
Timsahın karnını yaran vatandaşlar içinden Erang'a ait olduğunu düşündükleri insan parçaları çıkarttı. Olay çevredeki meraklı vatandaşlar tarafından cep telefonları yardımıyla görüntülendi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar