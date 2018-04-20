TALİHSİZ BEBEK OYUNCAK AYININ ALTINDA BOĞULARAK CAN VERDİ
İngiltere'de yatağında bulunan devasa oyuncak ayının üzerine devrilmesi sonucu 18 aylık bebek boğularak can verdi.
Dexy Leigh Walsh isimli, genç İngiliz anne, 18 aylık bebeğini yatağında ölü buldu. Dexy Leigh Walsh isimli talihsiz çocuğun, uyurken üzerine devrilen oyuncak ayı yüzünden uykusunda boğulduğu ortaya çıktı.
1 METRELİK AYININ ALTINDA NEFESSİZ KALDI
Annenin bebeği hayata döndürmek için çabalamasına rağmen küçük çocuk devasa oyuncak ayının soluğunu kesmesiyle yaşamını kaybetti. 23 yaşındaki anne, yatağın duvar ile arasında kalan boşluğu doldurmak için ayıyı bebeğin yanına koyduğunu söyledi. Anne odaya girdiğinde bebek yaklaşık 1 metre uzunluğundaki oyuncak ayının altında nefessiz şekilde yatıyordu.
CENAZESİNDE PEMBE BALONLAR UÇURDULAR
Acılı anne, "Oyuncağı yatağa koymasaydım belki sadece kırık bir kolu olacaktı ama kızım yanımda olacaktı" diyerek pişmanlığını dile getirdi. Küçük kızın cenaze töreninde pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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