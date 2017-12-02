CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda CHP'nin İstanbul'daki il ve ilçe kongreleri durdurdu. CHP İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıklarını gönderilen yazıyla, 3 Şubat'ta başlatılan kongreler sürecinin durdurulduğu belirtildi.

İMZALI YAZI İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARINA GÖNDERİLDİ

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl imzalı yazıda, "CHP İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak olan, il-ilçe olağan genel kongreleri dahil kongre süreci durdurulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda, kongre sürecinin durdurulması ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması hususunu bilgilerinize arz ederiz" denildi.

Kaynak: haberinburada