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Talimatı verdi! Depremin vurduğu ilde, 3 kattan fazlasına izin yok

TALİMATI VERDİ! DEPREMİN VURDUĞU İLDE, 3 KATTAN FAZLASINA İZİN YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 99'da depremle sarsılan Düzce'de 3 katın üzerinde yapılaşmaya izin verilmemesi yönünde talimat verdi.

Tarih : 03 Ocak 2018, 14:30
Puan Ver : Talimatı Verdi! Depremin Vurduğu İlde, 3 Kattan Fazlasına İzin Yok(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle bağlantı yolu, OSB'lerin durumu ve eğitim konularında kendisinden bilgi aldığını kaydeden Dağlı, bu ziyaretin 2018 yılı için güzel bir sinerji oluşturacağına inandığını söyledi.

"3 KATIN ÜZERİNDEKİ YAPILAŞMALARA İZİN VERİLMEMESİ TALİMATI VERDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Düzce'de 3 katın üzerinde yapılaşmaya izin verilmemesi talimatı verdiğini belirten Zülkif Dağlı, Bağlantı yolu, OSB'lerin durumu ve eğitim alanında yapılan çalışmaları kendisine aktardığını belirterek, "Düzce'de neler yapıldığını ve neler yapılmakta olduğunu kendileri çok iyi biliyor. Özellikle Bağlantı yolunu sordu. OSB'lerin durumunu ve mesleki eğitim çalışmalarını kendisine arz ettim. Eğitim konusunu ve belediye hizmetlerini konuştuk. Kendisi özellikle Düzce'de çok katlı yapılara izin verilmemesi talimatı verdi. Düzce'nin deprem bölgesi olduğunu ve 1 2'nin üzerine çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Çok katlı yapılardan rahatsız olduğunu ifade etti. Bende Belediye Başkanımıza durumu aktardım. Sayın Bakanımıza da Cumhurbaşkanımızın talimatını arz ettim. Ayrıca yapılaşmanın, imarın daha iyi olması gerektiğini belirtti, etrafın derlenip toparlanması talimatını verdi." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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