Hollanda, Portekiz Deplasmanında Farklı Kazandı
Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu! Dakikalarca Gözyaşlarını Tutamadı
Papazlar 608 Bin Dolar Bağış Parasını Çalıp Lüks Hayat Yaşadılar
Talisca, İtalyan Devinin Radarına Girdi
Dünyanın İlk Tesettürlü Modeli Türkiye'de Podyuma Çıktı
Buzları Eriten Toplantıda Erdoğan'dan Ab'ye Çağrı: Adım Atın!
Çiftlik Bank'ın Beylikdüzü Şubesi Soyuldu!
Kavurmacı'dan İlginç İtiraf: Gülen'in Ayak Ölçüsünü Aldım!
Diplomat Krizi Rusya Ekonomisini Vurdu! Borsa Ve Ruble Çakıldı
Çin 'soğuk Savaşta Ben De Varım!' Deyip Abd'ye Karşı Atağa Geçti
Tecavüzcüler Yolda Teşhir Edildi, Kadınlar Tokatlayarak Tepki Gösterdi
Saldırı Hazırlığındaki Teröristlere Hava Harekatı
Kaçınılmaz Son! Alkollü Yakalanmıştı, 6 Gün Sonra Kazada Can Verdi
Rus Diplomatların Sınır Dışı Edilmesine Türkiye'den İlk Tepki Geldi
Hükümet Noktayı Koydu: Irak Ordusunun Sincar'a İlerleyişi Teyit Edildi
Tsk Twitter'dan Paylaştı! Masumları Hedef Alan Bomba Böyle Patlatıldı
Rusya'ya Şok! Abd Ve 14 Ab Ülkesi Rus Diplomatları Kovuyor
Engin Baytar Yine Rahat Durmadı! Hakeme Hareketi Pahalıya Patladı
Facebook'tan Sızan Bilgiler Abd'deki Başkanlık Seçiminde Kullanıldı
64 Kişi Avm'de Can Vermişti! İşte Can Pazarından Yeni Görüntüler

Talisca, İtalyan devinin radarına girdi

TALİSCA, İTALYAN DEVİNİN RADARINA GİRDİ

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için Roma devreye girdi. Roma sportif direktörü Monchi, "Talisca beğendiğim ve ilgiyle izlediğim bir oyuncu" dedi.

Tarih : 27 Mart 2018, 00:20
Puan Ver : Talisca, İtalyan Devinin Radarına Girdi(7/10)3

Beşiktaş'ın 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun bulunduğu Talisca'nın da Roma'ya transfer olacağı iddiaları ortaya çıkarken Roma Sportif Direktörü Monchi, konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

"TALİSCA BEĞENDİĞİM VE İZLEDİĞİM BİR OYUNCU"

Bonservisi Benfica'da bulunan ve iki sezondur Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olacağı iddia edildi. Fanatik'te yer alan habere göre milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma'nın sportif direktörü Monchi, konuya ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Monchi, "Talisca beğendiğim ve ilgiyle izlediğim bir oyuncu ancak onun için şu ana kadar hiçbir girişimde bulunmadık" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Talisca  İtalyan  Devinin  Radarına  Girdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER