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Talisca klasını konuşturdu! Antrenmanda muhteşem bir gole imza attı

TALİSCA KLASINI KONUŞTURDU! ANTRENMANDA MUHTEŞEM BİR GOLE İMZA ATTI

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, milli takım antrenmanında şık bir gol imza attı.

Tarih : 25 Mart 2018, 16:00
Puan Ver : Talisca Klasını Konuşturdu! Antrenmanda Muhteşem Bir Gole İmza Attı(8/10)4

Beşiktaş'ta sergilediği başarılı performansla 2018 Dünya Kupası öncesinde yapılacak hazırlık maçlarının kadrosuna giren Talisca, Rusya ile oynanan maçta forma şansı bulamadı.

ALMANYA MAÇINDA SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Almanya ile oynanacak maçta mücadele etmesi beklenen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu son antrenmanda alkış toplayan bir gol attı.

Sağ kanattan açılan ortaya gelişine net bir vuruş yapan Talisca, kalitesine yakışan bir golle kaleciyi mağlup etmeyi başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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