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Tam 300 Kilo! Sinop'ta Köylülerin Kabusu Olan Domuz Avlandı

TAM 300 KİLO! SİNOP'TA KÖYLÜLERİN KABUSU OLAN DOMUZ AVLANDI

Sinop'un Erfelek ilçesinde, bölgedeki vatandaşlara yıllardır büyük zararlar verdiği öğrenilen domuz avlandı.

Tarih : 27 Kasım 2017, 15:50
Puan Ver : Tam 300 Kilo! Sinop'ta Köylülerin Kabusu Olan Domuz Avlandı(8/10)4

Yusuf Cankor isimli vatandaş ve arkadaşları, Erfelek, Akcaçam köyünde yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki yaban domuzunu avladı.

KÖYLÜYE ZARAR VERİYORDU

Domuz uzun yıllardır köylülerin ekinlerine ve hayvanlarına zarar veriyordu. Köylülere rahat bir nefes aldıran avcılar, avladıkları domuzu köye yakın bir noktaya kadar getirdi. Domuz ile hatıra fotoğrafı çektiren avcılara, köylüler teşekkür etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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