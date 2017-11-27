Yusuf Cankor isimli vatandaş ve arkadaşları, Erfelek, Akcaçam köyünde yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki yaban domuzunu avladı.

KÖYLÜYE ZARAR VERİYORDU

Domuz uzun yıllardır köylülerin ekinlerine ve hayvanlarına zarar veriyordu. Köylülere rahat bir nefes aldıran avcılar, avladıkları domuzu köye yakın bir noktaya kadar getirdi. Domuz ile hatıra fotoğrafı çektiren avcılara, köylüler teşekkür etti.

Kaynak: haberinburada