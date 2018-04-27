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Tam 39 bin paket! Kuru yaprak yüklü TIR'dan çıkanlar şoke etti!

TAM 39 BİN PAKET! KURU YAPRAK YÜKLÜ TIR'DAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ!

Gaziantep ve Adana'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında iki TIR dolusu 39 bin kaçak sigara ele geçirildi.

Tarih : 27 Nisan 2018, 12:40
Puan Ver : Tam 39 Bin Paket! Kuru Yaprak Yüklü Tır'dan Çıkanlar Şoke Etti!(7/10)3

Gaziantep'te, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı TIR'da 20 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Adana'da da yapılan operasyonda kuru yaprak yüklü TIR'da 19 bin paket sigara bulundu.

ŞÜPHELİ BULUNAN ARAÇLARDA ARAMA YAPILDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, şüpheli gördüğü araçları tek tek durdurarak aradı.

BİR TIR'DA 20 BİN 100 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Kent girişinde şüphe üzerine durdurulan ve Curis isimli eğitimli köpekle arama yapılan bir TIR'ın dorsesinde 20 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraya el koyan polis TIR sürücüsü O.G.'yi gözaltına alarak hakkında yasal işlem başlattı.

ADANA'DA DA 19 BİN PAKET KAÇAK SİGARA YAKALANDI

Adana'da, da kuru yaprak yüklü TIR'ın dorsesinde 19 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçiriildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sarıçam ilçesindeki dinlenme tesislerinde şüphelendikleri TIR'ı durdurdu.

KURU YAPRAK YÜKLÜ TIR'DA DA 19 BİN PAKET ÇIKTI

Hassas burunlu köpek ile yapılan aramada TIR'ın kuru yaprak yüklü dorsesinde 19 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekipler, TIR'da bulunun 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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