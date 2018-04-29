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Tam 6 ton saçıldı, şemsiyeyi açan sokağa koştu!

TAM 6 TON SAÇILDI, ŞEMSİYEYİ AÇAN SOKAĞA KOŞTU!

Manisa'da düzenlenen geleneksel Mesir Macunu Festivali'nde vatandaşların alması için 6 ton mesir macunu saçıldı. Macundan almak isteyenler birbiriyle yarıştı.

Tarih : 29 Nisan 2018, 19:40
Puan Ver : Tam 6 Ton Saçıldı, Şemsiyeyi Açan Sokağa Koştu!(10/10)6

UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi"nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde mesir macunu saçımı yapıldı.

Festival için cadde ve sokakları süslenen kentte kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'da mehteran marşları eşliğinde başladı.

BAKAN YILMAZ'DA TÖRENE KATILDI

Manisalıların Türk bayrakları ile eşlik ettiği yürüyüşe Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Vali Hakan Güvençer, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, protokol üyeleri ve yabancı delegasyon katıldı.

Şehzadelik dönemini Manisa'da geçiren Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile mesir macununun mucidi Merkez Efendi'yi temsil edenler de kortejde en önde yer aldı.

TEMSİLİ PADİŞAHLAR HALKI SELAMLADI

Festivale katılan halk oyunları ekipleri de kortejde yer alarak yürüyüş sırasında yöresel danslarını sergiledi.

Protokoldekiler, festival için bestelen "Eller havaya, eller şifaya" şarkısı eşliğinde katılımcıları selamladı. Kortej yürüyüşü Sultan Camisi'nde sona erdi.

Öğle ezanının okunmasının ardından temsili Osmanlı padişahları katılımcıları selamladı.

CAMİNİN KUBBE VE MİNARESİNDEN HALKA MACUN SAÇILDI

Daha sonra Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın Merkez Efendi'yi huzuruna kabul ederek kendisine şifa kaynağı mesirin beratını vermesi canlandırıldı.

Geleneksel mesir saçımı, temsili Hafsa Sultan'ın kendisine şifa olan mesir macununun Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden her yıl baharın gelişiyle halka saçılmasını buyurmasıyla başladı.

16 NOKTADA 6 TON MESİR MACUNU

Sultan Camisi şerefe ve kubbelerindeki 16 nokta ile civardaki 27 evin çatı ile balkonlarından, 6 ton mesir macunu halka saçıldı.

Protokol üyelerinin de mesir saçtığı törende, alandakiler, mesir kapabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

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Kaynak: haberinburada



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