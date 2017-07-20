Fetö'cü Yöneticiler Anlattı! 15 Tutuklusu Hainlere Maaş Bağlamışlar
10 Adrese Koçbaşlarıyla Şok Baskın! Deaş'ın 'adana Emiri' Yakalandı
Kurbanlık Fiyatları Cep Yakacak
Trump'ın Oğlu Ve Damadı İstihbarat Komitesi'ne İfade Verecek
Arap Ülkeleri, Katar'daki Türk Üssü Konusunda Geri Adım Attı
Türkiye'den İngiltere'ye Yapılan Uçuşlarda Kabin Yasağı Kaldırıldı
Emekliler Çifte Zamlarına Kavuşuyor
Türkiye'nin En Pahalı Futbolcusu Olan Cengiz Ünder, Altınordu Tarlasında Çalışmıştı
Abd'li Senatör Mccain'e Beyin Tümörü Teşhisi! Başkan Trump Bile Duyarsız Kalmadı
Babacar'dan Vazgeçen Beşiktaş, Gol Makinesini Buldu
Havalimanlarında Unutulan Elektronik Eşyalar Yarı Fiyatına Satılıyor
Kars'ta Başına 1 Milyon Lira Ödül Konulan Terörist Öldürüldü
Sel Felaketinden Sonra Sigorta Karmaşası Yaşanıyor!
Leipzig'e Transfer Olan Bruma: Tudor'a Çok Şey Borçluyum
Esenyurt'ta Günlük Kiralık Daire Operasyonu
Dünya Futbolunda Çin Efsanesi Bitti
Tam Emre Fener'de Derken Son Dakika Hamlesi Geldi
Göztepe, Galatasaray'dan Ayrılan Hakan Balta'yla Anlaştı
Millilerimiz, Olimpiyatlar'daki İlk Maçında Suudi Arabistan'ı Devirdi
Pop Müziğin Efsane İsmi Harun Kolçak Vefat Etti!

Tam Emre Fener'de derken son dakika hamlesi geldi

TAM EMRE FENER'DE DERKEN SON DAKİKA HAMLESİ GELDİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çin'de Borussia Dortmund'lu yöneticilerle görüştü, Emre Mor'un durumunu sordu.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 09:20
Puan Ver : Tam Emre Fener'de Derken Son Dakika Hamlesi Geldi(10/10)6

Beşiktaş'ta takımdan bir süre önce Çin'e giden Fikret Orman; Arsenal, Manchester United, Bayern Münih ve Dortmundlu yöneticilerle temaslarda bulundu...

Arsenal'ın konakladığı otelde kalan Fikret Orman, Manchester United'lı yöneticilerlerle de işbirliği konusunda bazı görüşmeler yaptı. Bayern'de görev yapan, Beşiktaş'ın eski kalecisi olan Aumann'la bir görüşme yaptı.

FİKRET ORMAN, EMRE MOR'U SORDU

Fotospor'un haberine göre, asıl bombayı ise Dortmund menajeri Michael Zorc'la görüşürken yaptı. Orman, Zorc'a Emre Mor'u sordu. Orman, Zorc'a eğer kadroda düşünmeyeceklerse genç oyuncuya talip olduklarından bahsetti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tam  Emre  Fener  De  Derken  Son  Dakika  Hamlesi  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER