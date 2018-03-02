TAM TEÇHİZATLI BOMBA YÜKLÜ F-16'LAR PEŞ PEŞE HAVALANDI
Afrin'de belirlenen terör hedeflerini imha etmek için Diyarbakır 8. Ana Jet üssünden çok sayıda F-16 savaş uçağı tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak havalandı.
Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında belirlenen terör hedeflerini imha etmek için Diyarbakır 8. Ana Jet üssünden çok sayıda F-16 savaş uçağı tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak havalandı.
F-16'LAR TAM TEÇHİZATLI ŞEKİLDE AFRİN'E HAREKET ETTİ
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatının en kilit noktalarından biri olan Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde olağanüstü hareketlilik yaşanıyor. Jet üssünde konuşlu bulunan F-16 savaş uçakları peş peşe tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak Afrin'e doğru hareket etti. Uçakların belirlenen hedefleri imha etmek için havalandığı öğrenildi. Öte yandan görevini başarıyla tamamlayan F-16'ların verilen koordinatları başarı ile bombalayarak üsse geri döndüğü görüldü.
Kaynak: haberinburada
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