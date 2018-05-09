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'tamam' Akımı Sonrası Muhalefet Partileri Yıldız Tilbe'nin Şarkısının Peşine Düştü

'TAMAM' Akımı Sonrası Muhalefet Partileri Yıldız Tilbe'nin Şarkısının Peşine Düştü

'TAMAM' AKIMI SONRASI MUHALEFET PARTİLERİ YILDIZ TİLBE'NİN ŞARKISININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletimiz tamam derse çekiliriz" çıkışı sonrası başlatılan akımın ardından muhalefet partileri Yıldız Tilbe'nin şarkısının peşine düştü.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 12:50
Puan Ver : 'tamam' Akımı Sonrası Muhalefet Partileri Yıldız Tilbe'nin Şarkısının Peşine Düştü(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından başlayan 'T A M A M' furyası devam ediyor. Muhalefetin seçim kampanyası için Yıldız Tilbe'nin şarkısının peşine düştü.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında söylediği sözlerinin ardından başlayan 'T A M A M' akımına muhalefet liderleri de sosyal medyadan paylaştığı mesajlarla katıldı.

SEÇİM ŞARKISININ TEMASI 'TAMAM' OLACAK

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu'nun bu şekilde paylaştığı mesajların ardından adaylar 'T A M A M' temalı şarkıları seçim şarkısı yapmak için harekete geçti.

YILDIZ TİLBE'NİN ŞARKISINI İSTİYORLAR

Yıldız Tilbe'nin 'Kandıramazsın Beni' isimli şarkısı için muhalefet partilerinin yarış halinde olduğu ortaya çıktı. Şarkının nakarat kısmında "Kandıramazsın beni, susturamazsın beni, durduramazsın beni/ Ben kötüyüm sen iyi mi?/ 1, 2, 3, 4 tamam/ Daha da katlanamam" ifadeleri yer alıyor.

Söz müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkıyı Gülben Ergen seslendirmişti.

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Kaynak: haberinburada



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