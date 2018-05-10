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Tamamen el yapımı üretilecek, sadece 6 Türk alabilecek

TAMAMEN EL YAPIMI ÜRETİLECEK, SADECE 6 TÜRK ALABİLECEK

Otomotiv dünyasının lüks SUV çılgınlığına kayıtsız kalamayan İngiliz ultra lüks otomobil Rolls-Royce, bu gövde tipindeki ilk modeli Cullinan'ı tanıttı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Tamamen El Yapımı Üretilecek, Sadece 6 Türk Alabilecek(10/10)6

Rolls-Royce Motor Cars Türkiye distribütörü Royal Motors'un sahibi Artuğ Aysal, Cullinan için 40 adet ön talep olduğunu ancak şimdilik İngiltere'den ayrılan kotanın 6 adetle sınırlı olduğu belirtiliyor.

TAMAMEN EL ÜRETİMİ OLACAK

Phantom modelinden daha pahalı olmayacak Cullinan'ın 1 milyon eurodan başlayan fiyatlarla Türkiye kotasının şimdiden tükendiğini belirten Aysal, el üretimi olacak araçların 2019 şubat ayına kadar ilk müşterilerine teslim edileceği ifade ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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