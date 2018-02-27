69 yıl önce üretilen ve önceden ambulans olarak kullanılan klasik otomobil, yaklaşık 15 yıldır tamir yapacak bir usta bekliyor. Zamanının en iyi ve en gözde otomobillerinden biri olan antika sayılabilecek araç, adeta zamana direnmeye çalışıyor. Otomobilin sahibi Muhittin Çelik, aracın 35 yıldır kendilerinde olduğunu ve satmak zorunda kaldıkları için üzgün hissettiğini söyledi. Çelik, "Zamanında babam almış ve yaklaşık 35 yıldır araç bizde. Eskiden ambulans olarak da kullanılmış. 15 yıldır da kullanılmıyor. Buraya koyduk. Kendi dükkanımızın arkasında bekliyor. Yaptırmayı veya alıcısı çıkarsa satmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"10 SENEDİR TAMİR ETTİRMENİN HAYALİNDEYİZ AMA USTA BULAMADIK"

Otomobili tamir edecek bir usta bulamadıkları için satmaya karar verdiklerini belirten Çelik, "Eskişehir'de bu araçtan herhalde yok. Tek olabilir. Ambulans olarak kullanılmış ondan sonra ticariye çevrilmiş. Yaklaşık 15-20 sene de babam kullanmış bu arabayı. İstanbul, Ankara demeden çok gezmişler. Araç 1949 model Mercedes 170UA diye geçiyor. Biz yaklaşık 10 senedir yaptırmanın hayalindeyiz ama Eskişehir'de yaptıracak usta bulamadık. Yapacak usta da yok zaten. Ankara ya da Muğla taraflarına götürmemiz lazım. Tanıdığımız olmadığı için de öyle kaldı. 4-5 sene önce de bizim dükkanın önünde duruyordu. Devamlı gelip geçenler fotoğraf çekiyordu. Beğeniyorlardı aracı. İnşallah eski günlerine döner" dedi.

"KIYMETİNİ BİLENE 35 BİN LİRAYA SATACAĞIM"

Son olarak klasik otomobilini 35 bin liraya satmayı düşündüğünü ve kıymetini bilecek birisinin almasını istediğini aktaran Çelik, şunları söyledi:

"35 bin liraya vermeyi düşünüyoruz. İnşallah alan yaptırır. Hizmet etsin hiç olmazsa. Çünkü çok anıları var. Bu araç özellikle babam tarafından çok kullanıldı. İnşallah değer kıymet bilecek birine gider. Aslında istemeye istemeye satıyoruz. Çünkü manevi olarak da çok değeri var. Bundan 15 sene önceye kadar kullanılıyordu. İstanbul, İzmir ve Ankara'ya 15-20 kişi binip gittiklerini duydum. İnşallah kadir kıymet bilecek birisine gider. Tek temennimiz o. Keşke yaptırabileceğimiz bir usta olsa. İnşallah bizimle irtibat haline geçer. Konuşuruz, yaptırmayı bile düşünürüz. Çünkü buna binmek herkese de nasip olmaz. Çok güzel bir duygu." - ESKİŞEHİR

Kaynak: haberinburada