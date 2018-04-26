Kadıköy'de 17 yaşındaki lise öğrencisine yumrukla saldıran maganda için yakalama kararı çıkarıldı. Genç kız olay anını "'Ne yapıyorsun' diye bağırdım ancak arkasına bile bakmadı" diyerek anlattı.

Kadıköy'de 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kıza yumrukla saldıran Anıl Koray Gürbulak hakkında, ilk duruşmaya katılmadığı için yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, olayın gerçekleştiği 26 Ocak 2018 tarihinden 2 gün sonra tutuklanıp 5 Şubat 2018 tarihinde de tensip zaptı ile birlikte tahliye edilen tutuksuz sanık Anıl Koray Gürbulak katılmadı.

Anıl Koray Gürbulak'ın genç kıza saldırdığı an

Anıl Koray'ın darp ettiği B.G.K. ve babası ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatları duruşmada hazır bulundu.

Hakim, MERNİS sisteminde kayıtlı adresi bulunmayan sanığa, tensiple çıkarılan duruşmaya zorla getirilme kararının tebliğ edilemediğini söyledi.

GENÇ KIZ OLAY ANINI ANLATTI

Mağdur B.G.K., olay gününü anlattı. Olay günü okula gitmek için evden çıktıktan bir süre sonra saldırıya uğradığını söyleyen genç kız, kendisinin hiçbir şey yapmadığı anda tanımadığı sanığın yüzüne yumruk atarak yaraladığını söyledi. B.G.K., "Sanığa, 'ne yapıyorsun' diye bağırdım ancak arkasına bile bakmadan yürümeye devam etti. Şikayetçiyim" dedi.

Anıl Koray Gürbulak hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

BABA: ŞİKAYETÇİYİM

Müşteki baba Bilge Murat Kutlar ise olaydan sonra kızının arayarak kendisini haberdar ettiğini belirterek, "Hemen yanına gittim. Husumetimiz olmamasına rağmen kızıma yumruk atmış. Şikayetçiyim" dedi. Baba Kutlar, olayın görüntülerini de izlediğini söyledi.

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Avukatı Melike Gerek söz alarak, davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın katılma talebini kabul etti.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

MERNİS adresi bulunamadığını gerekçe gösteren mahkeme, sanık hakkında yakalama kararı çıkararak duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Anıl Koray Gürbulak'ın, Kadıköy'de 26 Şubat 2018 tarihinde okula gitmek için evinden çıkan lise öğrencisi B.G.K.'ya yolda yürürken yumrukla saldırdığı anlatılıyor.

Şüphelinin hiçbir söz ve tartışma yaşamadığı B.G.K.'ya parmağında yüzük bulunan eli ile vurduğu belirtilen iddianamede, müştekinin burnundan yaralandığı, hastanede tedavi gördüğü, burun kökü çevresinde 1 santimetre karelik yüzeysel cilt kesiğinin oluştuğu anlatılıyor.

Şüphelinin silahtan sayılabilecek yüzük bulunan eli ile müştekiyi darp ettiği belirtilen iddianamede, şüphelinin, "Silahla kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: haberinburada