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tanju çolak gözaltına alındı!

TANJU ÇOLAK GÖZALTINA ALINDI!

Bir dönemin ünlü futbolcusu ve günümüzün futbol yorumcusu Tanju Çolak, İstanbul'da gözaltına alındı. Mafya operasyonunda yakalanan Çolak'ın Ankara'ya götürüldüğü bildiriliyor.

Tarih : 10 Haziran 2017, 13:28
Puan Ver : Tanju Çolak Gözaltına Alındı!(7/10)5


Ankara merkezli mafya operasyonunda bir dönemin ünlü futbolcusu ve günümüzün futbol yorumcusu Tanju Çolak gözaltına alındı.



İstanbul'da gözaltına alınan Çolak'ın Ankara'ya götürüldüğü bildiriliyor.



Çolak'ın Ankara merkezli mafyayla bağlantısı olduğu belirlendi ve gözaltı kararı verildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tanju  Çolak  Gözaltına  Alındı    haber

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