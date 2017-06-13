

DHA'nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara'da çek senet mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi, tutuklanmaları istemiyle 3 kişi ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Tanju Çolak gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı







kaynak:sabah