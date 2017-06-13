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Tanju Çolak Serbest Bırakıldı!
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tanju çolak serbest bırakıldı!

TANJU ÇOLAK SERBEST BIRAKILDI!

Ankara'da çek senek mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen eski milli futbolcu Tanju Çolak serbest bırakıldı. Tanju Çolak'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Tarih : 13 Haziran 2017, 17:14
Puan Ver : Tanju Çolak Serbest Bırakıldı!(8/10)10




DHA'nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara'da çek senet mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi, tutuklanmaları istemiyle 3 kişi ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Tanju Çolak gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı



 



kaynak:sabah










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