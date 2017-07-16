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"TANKSAVARLAR"DAN 15 TEMMUZ GÖSTERİSİ


Tarih : 16 Temmuz 2017, 17:50
Puan Ver : "Tanksavarlar"Dan 15 Temmuz Gösterisi(10/10)6

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı kullanılan ve darbe girişiminin seyrini değiştiren 400 araç, 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle şehir turu yaptı.

"15 TEMMUZ'U UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ" PANKARTLARI

"15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız" pankartlarının yazılı olduğu Fen İşleri, ASKİ, EGO ve Kent Estetiğine ait 400 kamyon, otobüs ve iş makinesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Güvercinlik tesislerinden hareket ederek İstanbul yolu, Ankamall Kavşağı-Samsun yolu, Eskişehir yolu ve Konya yolu güzergahlarını izleyerek Ankamall önünde turu tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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