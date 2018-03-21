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Tantanacılık Yöntemiyle 2 Ayda 100 Bin Lira Çaldılar! Kameralar Kayıttaydı

TANTANACILIK YÖNTEMİYLE 2 AYDA 100 BİN LİRA ÇALDILAR! KAMERALAR KAYITTAYDI

Fatih'te vatandaşların ceplerindeki paraları tantanacılık yöntemiyle çalan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlar 2 ay içerisinde toplamda 100 bin lira para çalarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tarih : 21 Mart 2018, 16:00
Puan Ver : Tantanacılık Yöntemiyle 2 Ayda 100 Bin Lira Çaldılar! Kameralar Kayıttaydı(5/10)1

Geçtiğimiz 16 Şubat Cuma günü saat 15.20 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Macar Kardeşler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Abdülkadir Özkoç (34) cadde üzerinde kaldırımdan yürüdüğü esnada kavga ediyormuş gibi yapan 5 kişilik bir grubun arasında kaldı. O esnada şahıslar tantanacılık yöntemiyle Özkoç'un cebindeki 2 bin 500 dolar ile 605 avrosunu çalarak kaçtı. Parasının çalındığını fark eden vatandaş, şahısların peşinden koştu ancak yakalayamadı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

YANKESİCİLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Özkoç'un ifadesini alarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şahısların eşkalini belirleyen polis, kimliklerini de tespit etti.

ŞÜPHELİLERİN 10 ADET SUÇ KAYDI VAR

Polis ekipleri, kimliklerinin Recep İ. (25) ve Mehmet Ç. (26) olduğu belirlenen şahısları geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Ordu Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen şüphelilerin yankesicilik, hırsızlık, nitelikli yağma ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan toplamda 10 adet kaydının olduğu ortaya çıktı.

TANTANACILIK YÖNTEMİYLE 100 BİN LİRA ÇALDILAR

Öte yandan şüphelilerin geçtiğimiz 12 Ocak'ta Beyazıt'ta yabancı uyruklu S.A.H.'nın bin 300 dolarını ve 300 lirasını, geçtiğimiz 5 Ocak'ta Kumkapı'da yabancı uyruklu J.K.'nın 5 bin dolarını, yine Kumkapı'da geçtiğimiz 15 Şubat günü yabancı uyruklu F.A.S.'nın 5 bin 500 dolarını, Beyazıt'ta ise geçtiğimiz 22 Şubat'ta Emin Kızıloğlu'nun 10 bin dolarını yine tantanacılık yöntemiyle çaldıklarını belirledi. Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak bugüne kadar toplamda 100 bin lira çaldığı tespit edildi. Olayla ilgili önceden gözaltına alınan Azad A. ve Agit T.'nin gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi.

Şubedeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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