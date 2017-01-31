

Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) Genel Müdürü Ian Bradshaw yaptığı açıklamada, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Avrupa ayağı olan TAP'ın geliştirme takviminin tamamen Şah Deniz 2'nin geliştirilmesiyle uyumlu olarak planlandığını söyledi.



TANAP'a doğalgaz sağlayacak Şah Deniz-2 faz sahası ile eş zamanlı ilerleme gösterdiklerini dile getiren Bradshaw, "Şah Deniz Konsorsiyumu ilk gaz satışını 2018 sonunda Türkiye ve Gürcistan'a gerçekleştirecek. Avrupa'ya ilk gaz gönderimi de bundan yaklaşık 1 yıl sonra 2020'nin başlarında planlanıyor." diye konuştu.



"TAP'ın toplam maliyeti 4,5 milyar avro olacak"



Geçen yıl aralıkta yapılan kapsamlı veri tabanlı entegre izleme sistemi (SCADA) sözleşmesiyle proje maliyetinin netleştiğini belirten Bradshaw, "Daha önce belli olmayan sözleşme fiyatları nedeniyle net bir rakamdan bahsedemiyorduk. Ancak artık söyleyebiliriz. TAP'ın toplam maliyeti 4,5 milyar avro olacak. Bunun içine 2009'dan beri devam eden dizayn ve mühendislik çalışmaları da dahil edildi." dedi.



"Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile bir dizi OECD ülkesinin ihracat kredi garanti kuruluşlarından da mal ve hizmet tedariki konusunda finansman bekliyoruz." açıklamasında bulunan Bradshaw, 2017 içinde TAP'ın finansman çizelgesini netleştireceklerini söyledi.







kaynak:trthaber