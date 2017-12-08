TAPINAKTA KARDEŞ CİNAYETİ! BAŞRAHİP ABİSİNE PUSU KURUP KILIÇLA ÖLDÜRDÜ
Japonya'daki ünlü Tomioka Hachimangu tapınağında cinayet işlendi. Baş rahip olarak görev yapan adam, kardeşi tarafından öldürüldü. Saldırgan daha sonra tapınaktaki iki kişiyi daha hedef aldı.
Japonya'da bir tapınakta Samuray kılıcıyla saldırı düzenlendi.
ABİSİNE PUSU KURDU
Başkent Tokyo'da meydana gelen olayda saldırgan, baş rahip olan abisine tapınak çıkışında aracında pusu kurdu. Nagako Tomioka isimli baş rahibi öldüren kardeşi, daha sonra tapınakta görevli bir kadın ve baş rahibin şoförünü hedef aldı.
ARALARINDA HUSUMET VARDI
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, yoldaki yaya geçidine sıçramış kanların yer aldığı fotoğrafları servis etti. Polis ekipleri olay yerinde, bir Samuray kılıcı ve iki bıçak buldu. Japon medyası, kardeşler arasındaki husumet nedeniyle saldırının gerçekleştiğini açıkladı.
400 yıllık Tomioka Hachimangu tapınağı, Tokyo'daki büyük sumo festivallerinden birine ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: haberinburada
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