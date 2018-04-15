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'Tapu dağıtacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na çok sert çıktı!

'TAPU DAĞITACAĞIM' DİYEN KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK SERT ÇIKTI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış! Neyi, kendilerini dağıttılar. Bunlarda akşam yalan, sabah yalan." diyerek Kılıçdaroğlu'nu sert dille eleştirdi.

Tarih : 15 Nisan 2018, 15:40
Puan Ver : 'tapu Dağıtacağım' Diyen Kılıçdaroğlu'na Çok Sert Çıktı!(10/10)6

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Maltepe 6. Olağan Kongresi öncesi halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gecekondulara tapu verme sözü veren Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Nerede bunlar cebinde mi. Neyi dağıtıyorsun. Bunlar hep böyle hayatları boyunca dağıttılar. Kendilerini dağıttılar kendilerini" dedi.

"Yapılacak çok işimiz var" diyen Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Şimdi birileri diyor ki biz yatırımları durduracağız. Niyeymiş, yatırımlar üretmiyormuş. Buna şu yeter. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracat vardı, şimdi 160 milyar dolar. Savunma sanayimizde kendimizi savunacak silahlara sahibiz. Bunlar kolay olmadı. Bunları üreten bir Türkiye var. Bunları nereye koyacaksın.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4200

Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de bunlarla bu mücadeleyi kazandık. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200'e yaklaştı. Bu mücadeleyi bunlarla yapıyoruz. Kararlılıkla harekatı yürüten Mehmet'imiz bu imkanlarla güç buldu.

"BAY KEMAL ÇALIŞ SENİN DE OLSUN"

Üreten ekonomi yok diyenler gözünüze, dizinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal çalış senin de olsun." dedi.

"BUNLAR HAYATLARI BOYUNCA HEP BÖYLE DAĞITTILAR"

Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış. Bunlar hayatları boyunca hep böyle dağıttılar. Neyi, kendilerini dağıttılar. Bunlarda akşam yalan, sabah yalan...

"İNLERİNE GİRDİK Mİ GİRDİK"

PKK için inlerine gireceğiz dedim hatıladınız mı? İnlerine girdik mi girdik. SİHA'larla girdik. Kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Fırat Kalkanı'nda vurduk, Afrin'de vurduk. Gabar'da vurduk, Bestler Deresi'nde vurduk. Vurmaya da devam edeceğiz.15 Temmuz gecesi birisi Rodos'a götüreyim sizi dedi. Hayır bu toprakta ölmek şereftir dedim. Binin uçağa ben size nereye gideceğimizi uçakta söyleyeceğim dedim. Son ana kadar kimse bilmiyor. Pilota İstanbul'a dedim. 251 şehidimiz oldu, gazilerimiz oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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