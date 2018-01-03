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Taraftar, 21 Yaşındaki Futbolcuyu Sakatladı! 8 Ay Sahalardan Uzak Kalacak

TARAFTAR, 21 YAŞINDAKİ FUTBOLCUYU SAKATLADI! 8 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Brezilya Liginde Fluminense forması giyen 21 yaşındaki Marquinhos Calazans, Flamengo taraftarlarının saldırısına uğradı. Genç futbolcunun 8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Tarih : 03 Ocak 2018, 01:20
Puan Ver : Taraftar, 21 Yaşındaki Futbolcuyu Sakatladı! 8 Ay Sahalardan Uzak Kalacak(5/10)1

Brezilya'da Fluminense'nin 21 yaşındaki futbolcusu Marquinhos Calazans, Flamengo taraftarlarının saldırısına uğradı.

2017'nin Aralık ayında oynanan maçta Flamengo taraftarları, genç futbolcuya saldırmış ve sakatlamıştı. Calazans'ın sağlık durumu ise yeni netlik kazandı ve genç futbolcunun 8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

AMELİYAT OLDUĞU YERE VURDULAR

Marquinhos Calazans, geçen sezon dizinden ameliyat geçirmiş ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Flamengo taraftarları, Calazans'ı ameliyat geçirdiği yerden sakatladı ve genç futbolcu aynı bölgeden bir ameliyat daha geçirmek zorunda kalacak.

21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 14 maça çıkarken sakatlık nedeniyle çoğu maçı kaçırmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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