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Taraftar tribünde ağladı, efsane takım küme düştü

TARAFTAR TRİBÜNDE AĞLADI, EFSANE TAKIM KÜME DÜŞTÜ

1. Ligde sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Samsunspor, ligden düşen son takım oldu.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 22:30
Puan Ver : Taraftar Tribünde Ağladı, Efsane Takım Küme Düştü(10/10)6

Spor Toto 1'inci Lig 34'üncü hafta mücadelesinde sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Samsunspor; Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu

TFF 1. Lig'de Samsunspor'un yanı sıra Manisaspor ve Gaziantepspor önümüzdeki sezon TFF 2. Ligi'nde mücadele verecekler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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