Müsabaka oynanabilmesi için eksilerinin giderilmesi gereken Malatya Stadı'nda sezonun başlamasına sayılı günler kala henüz herhangi bir çalışmaya başlanılmaması, stadın sezonun ilk maçına yetişme ihtimalini zayıflatıyor.

Malatya'ya gelerek yeni stadı inceleyen Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk'ün onayıyla devir teslimi gerçekleştirilen 27 bin 44 kapasiteli Malatya Stadyumu, o tarihten bu yana herhangi bir aşama kat edilmeden tamamlanacağı günü bekliyor.

BAKANLIK HENÜZ PARA GÖNDERMEDİ

Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi ve Malatya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, yeni stadı müteahhit firmadan devralırken, passolig sistemi dahil 16 milyon TL yeni maliyet belirlemiş ve bu paranın Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan karşılanmasını talep etmişti. Stadın parasının hazır olduğunu açıklamasına rağmen halen Malatya'ya bu bütçeyi göndermediği öğrenilen Gençlik ve Spor Bakanlığı, passolig işini de üstlenmeye sıcak bakmıyor.

20 HAZİRAN'IN ÜZERİNDEN 1 AY GEÇTİ

Stadın soyunma odalarının dar olması, 16 kişi kapasiteden 26 koltuklu hale getirilmesi ve alanın büyütülmesi, locaların bölünmesi, elektronik reklam alanlarının yapılması, acil tahliye merdivenlerinin yeniden düzenlenmesi, basın ve protokol tribünlerinin ayrılması, bazı noktalardaki elektronik aksaklıkların giderilmesi gibi işlerin yapılması gerekirken, devir teslimin gerçekleştiği 20 Haziran'ın üzerinden 1 ay gibi bir süre geçmesine karşın henüz somut olarak fiziksel bir çalışma yapılmadı.

YÖNETİMİN ELİ KOLU BAĞLANDI

Ligin başlamasına sadece 23 gün kalmasına rağmen stattaki hareketsizlik camiayı tedirgin ediyor. Osmanlıspor maçını fikstür gereği evinde oynayacak Evur Yeni Malatyaspor'un, stadının henüz tam kapasite çalışır hale getirilemediği gibi, hiçbir çalışmanın da başlatılmamış olması da yönetim ve teknik heyetin elini kolunu bağlıyor. İlk maçın oynanacağı yere göre plan yapacak olan Ertuğrul Sağlam'ın, 4-6 Ağustos tarihleri arasında oynanacak TSYD Kupası'ndan sonra stadın durumuna göre takımı Malatya'ya getireceği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulunan kulüp başkanı Adil Gevrek, yeni stada taşınamamaları halinde 13 milyon TL gelir kaybı yaşayacaklarına dikkat çekmişti.

Kaynak: haberinburada