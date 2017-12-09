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Taraftar Yabancı Madde Attı, Volkan Demirel Çıldırdı: Atın, Atın
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Taraftar Yabancı Madde Attı, Volkan Demirel Çıldırdı: Atın, Atın

TARAFTAR YABANCI MADDE ATTI, VOLKAN DEMİREL ÇILDIRDI: ATIN, ATIN

Bursa'daki kritik maçta yeşil beyazlı taraftarlar Volkan Demirel'e yabancı madde atınca tecrübeli kaleci taraftarlara dönerek, "Atın, Atın" diye bağırdı.

Tarih : 09 Aralık 2017, 04:20
Puan Ver : Taraftar Yabancı Madde Attı, Volkan Demirel Çıldırdı: Atın, Atın(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında oynanan Bursaspor Fenerbahçe maçının ikinci yarısı başlamadan önce ortalık karıştı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısı için sahaya çıkan futbolcular hakemin başlama düdüğünü beklerken tribünlerden sahaya yabancı maddeler yağdı. Patlayıcı bir madde Volkan Demirel'in koruduğu kalenin önünde infilak etti.

BİR TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel'in koruduğu kaleye doğru yağan yabancı maddelere Demirel sert tepki gösterdi. Taraftarlara dönerek kollarını açan ve 'atmaya devam edin' diyen Volkan'a Bursaspor taraftarları yoğun tepki gösterdi. Bu sırada sahaya girmeye çalışan bir Bursalı taraftara güvenlik güçleri müdahale etti ve o taraftar gözaltına alındı.Tecrübeli file bekçisini yanına çağıran maçın hakemi Ali Palabıyık sakin olmasını söyledi. Sahaya atılan yabancı maddelerin temizlenmesinin ardından ikinci yarı başladı.Fenerbahçe'de Volkan Demirel maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de neler değişti sorsuna Volkan; "Fazla değişen bir şey olmadı. Aynı oyuncular, aşağı yukarı aynı oyuncular. Biraz daha birliktelik, biraz daha birbirimize güvenmemiz etkili olmuştur. İyi oyunculardan kurulu bir takımız. Herkes Fenerbahçe için bir şey yapınca, takım iyiye gidecektir"

"OYUN OLARAK İYİ OYNAMADIK"

"Bugün oyun olarak belki iyi oynamadık geçen haftaya nazaran. Şimdi önümüzde bir maç daha var, inşallah bu seriyi devam ettiririz"

NOT: Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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