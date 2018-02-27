TARAFTARA HAKARET YAPAN FERNANDAO, PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Fenerbahçeli Fernandao, Beşiktaş derbisinde gol sonrası yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçeli Fernandao, Beşiktaş derbisindeki "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın Beşiktaş maçındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Kaynak: haberinburada
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