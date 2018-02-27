Fenerbahçeli Fernandao, Beşiktaş derbisinde gol sonrası yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçeli Fernandao, Beşiktaş derbisindeki "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın Beşiktaş maçındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: haberinburada