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Taraftara kızan futbolcu, sahayı terk etmeye çalıştı

TARAFTARA KIZAN FUTBOLCU, SAHAYI TERK ETMEYE ÇALIŞTI

1. Ligde Balıkesir Baltok forması giyen Nizamettin Çalışkan, taraftarların ıslıklamasının ardından pazubandını kolundan çıkararak sahayı terk etmek istedi.

Tarih : 18 Mart 2018, 18:40
Puan Ver : Taraftara Kızan Futbolcu, Sahayı Terk Etmeye Çalıştı(10/10)6

Spor Toto 1. Lig'de Balıkesir Baltok, İstanbulspor'u ağırladı. Play-off'a kalabilme adına büyük önem taşıyan maçta İstanbulspor, Aldin Cajic'in 56. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.

TARAFTARLAR ISLIKLAYINCA SAHADAN ÇIKMAK İSTEDİ

Bu arada maçta ilginç bir olay yaşandı. 75. dakikada ev sahibi ekibin kaptanı Nizamettin Çalışkan, taraftarlar tarafından ıslıklanınca kaptanlık pazubandını kolundan çıkararak oyunu terk etmek istedi.

Takım arkadaşları ve hakem, Çalışkan'ı sahada kalmaya ikna etti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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