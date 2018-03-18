Spor Toto 1. Lig'de Balıkesir Baltok, İstanbulspor'u ağırladı. Play-off'a kalabilme adına büyük önem taşıyan maçta İstanbulspor, Aldin Cajic'in 56. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.

TARAFTARLAR ISLIKLAYINCA SAHADAN ÇIKMAK İSTEDİ

Bu arada maçta ilginç bir olay yaşandı. 75. dakikada ev sahibi ekibin kaptanı Nizamettin Çalışkan, taraftarlar tarafından ıslıklanınca kaptanlık pazubandını kolundan çıkararak oyunu terk etmek istedi.

Takım arkadaşları ve hakem, Çalışkan'ı sahada kalmaya ikna etti.

Kaynak: haberinburada