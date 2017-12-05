Bursaspor'da Batalla, Fenerbahçe Maçı Öncesi Sakatlandı
Erdoğan'dan Trump Sorusuna Yanıt: Henüz Dönmedi
Ukraynalı Modele Asansörde Tacizi, Bakanlık Affetmedi
Türk Futbolu Batıyor, 9 Takımın Puanı Silindi
Batman Havalimanı, En Komik İsimli Havalimanı Seçildi
Ab, Vergi Cenneti Ülkelerden Oluşan Bir Kara Liste Yayınladı
Yunanistan'dan İtiraf: Türk Akımı Faaliyete Geçince Doğalgazı Türkiye'den Alacağız
Babasıyla Kaçarken Yakalanan Ayşe'nin Katilinin İfadesi: Aşkıma Karşılık Vermedi, Öldürdüm
Dursun Özbek: Igor Tudor İle Yola Devam Edeceğiz
Ab'den Abd'ye Kudüs Uyarısı: Ciddi Sonuçları Olur
Macarlardan, İltica Eden Sporcularla İlgili Kafa Karıştıran Açıklama
Son Dakika! Bakandan Müjde: 450 Bin Taşeron İşçi 3 Ay İçerisinde Kadroya Alınacak
Ab'den Tartışılacak Teklif: Kudüs, İki Devletin De Başkenti Olmalı
Trump, Abbas'ı Arayarak Kararını Açıkladı: Büyükelçiliğimizi Küdüs'e Taşıyacağız
Bu Akşamki Dev Maç Şifresiz Kanalda
İspanyol Kaleci Casillas Devre Arasında İngiltere Yolcusu
5 Aralık Kadın Hakları Gününde Türkiye'de Kadınlar Şiddet Gördü, Öldürüldü
Ekonomistler Üçüncü Çeyrekte Çift Haneli Büyüme Bekliyor
Yurt Dışına Yarışmaya Giden Türk Takımı İltica Etti
Beşiktaş, Galatasaray Ve Fenerbahçe Pfdk'ya Sevk Edildi

Taraftara üçlü çektiren emniyet amiri, maçın önüne geçti

TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİREN EMNİYET AMİRİ, MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Karabükspor - Göztepe maçında görev yapan emniyet amiri, taraftarların isteği üzerine üçlü çektirdi.

Tarih : 05 Aralık 2017, 01:50
Puan Ver : Taraftara Üçlü Çektiren Emniyet Amiri, Maçın Önüne Geçti(10/10)6

Süper Ligin 14. haftasında Kardemir Karabükspor'un sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından bir emniyet amiri, Göztepe taraftarına üçlü çektirdi.

Dr. Necmettin Şeyoğlu Stadı'nda 2 Aralık Cumartesi günü oynanan karşılaşma sonrası sahadan 1-0 galip ayrılan Göztepe taraftarı, bu sonucun ardından maç sonunda sahada bulunan bir emniyet amirinden üçlü çektirmesini istedi. Taraftarların isteğini geri çevirmeyen emniyet amiri, taraftarlara üçlü çektirirken diğer polis memurları da kendisine eşlik etti.

KARABÜKSPORLULAR KIZGIN

Maçın ardından gerçekleşen bu olayın sosyal medyada yayılmasının ardından ise Karabükspor taraftarları duruma tepki gösterdi. Karabük'te görevli olduğu iddia edilen amirin rakip takımın taraftarına üçlü çektirmesini mavi-ateş taraftarlar derneği sosyal medya hesaplarından kınadı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Taraftara  Üçlü  Çektiren  Emniyet  Amiri  Maçın  Önüne  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER