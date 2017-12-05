TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİREN EMNİYET AMİRİ, MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ
Karabükspor - Göztepe maçında görev yapan emniyet amiri, taraftarların isteği üzerine üçlü çektirdi.
Süper Ligin 14. haftasında Kardemir Karabükspor'un sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından bir emniyet amiri, Göztepe taraftarına üçlü çektirdi.
Dr. Necmettin Şeyoğlu Stadı'nda 2 Aralık Cumartesi günü oynanan karşılaşma sonrası sahadan 1-0 galip ayrılan Göztepe taraftarı, bu sonucun ardından maç sonunda sahada bulunan bir emniyet amirinden üçlü çektirmesini istedi. Taraftarların isteğini geri çevirmeyen emniyet amiri, taraftarlara üçlü çektirirken diğer polis memurları da kendisine eşlik etti.
KARABÜKSPORLULAR KIZGIN
Maçın ardından gerçekleşen bu olayın sosyal medyada yayılmasının ardından ise Karabükspor taraftarları duruma tepki gösterdi. Karabük'te görevli olduğu iddia edilen amirin rakip takımın taraftarına üçlü çektirmesini mavi-ateş taraftarlar derneği sosyal medya hesaplarından kınadı.
Kaynak: haberinburada
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