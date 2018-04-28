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Taraftardan Demba Ba'ya Şok Tepki: Burası Göztepe, Beşiktaş Değil
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Taraftardan Demba Ba'ya şok tepki: Burası Göztepe, Beşiktaş değil

TARAFTARDAN DEMBA BA'YA ŞOK TEPKİ: BURASI GÖZTEPE, BEŞİKTAŞ DEĞİL

Göztepe'nin Karabükspor ile karşı karşıya geldiği maçta sarı-kırmızılı taraftarlar Demba Ba'ya "Burası Göztepe, Beşiktaş değil" tezahüratında bulundu.

Tarih : 28 Nisan 2018, 00:10
Puan Ver : Taraftardan Demba Ba'ya Şok Tepki: Burası Göztepe, Beşiktaş Değil(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe evinde Kardemir Karabükspor'u ağıırlarken, Senegalli golcüye taraftarlardan tepki geldi.

"BURASI GÖZTEPE"

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Halil Akbunar yerine giren Demba Ba'yı taraftarlar önce ıslılarken sonrasında "Burası Göztepe Beşiktaş değil!" diyerek maç boyunca tezahurat yaptılar.

FİKRET ORMAN NE DEMİŞTİ?

28. haftada Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan lig maçı öncesi siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüş ve Demba Ba ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Demba Ba çok önemli bir oyuncu, biz de onun Beşiktaş'ta oynamasını istiyoruz. Demba Ba'nın kontratı bitiyor, önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum. Bu hafta Göztepe ile oynayacağız, şimdi bunu konuşmak olmaz. Demba Ba, Beşitaş'ın evladı. Sezon sonu geldiği zaman Demba Ba'nın transferine bakacağız..."

Bunun ardından Göztepe cephesinden yoğun tepki gelmiş ve Senegalli golcü futbolcuya da bu taraftarlar tarafından yansımıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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