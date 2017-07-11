Galatasaraylı taraftarlar, Tarık Çamdal'a yapıldığı iddia edilen 4.5 milyon Euro'luk teklifi duyunca kendinden geçti ancak haberin doğru olmadığı ortaya çıktı.

Geçen sezonu Eskişehirspor'da kiralık geçiren Tarık Çamdal'a, Çekya ekiplerinden Slavia Prag'ın talip olduğu ve Cimbom'a 4.5 milyon Euro bonservis önerdiği dile getirildi.

Sosyal medyadaki Fotbalovy Insider hesabından yayılan haber taraftarı heyecanlandırsa da sarı-kırmızılı yöneticiler böyle bir teklifin olmadığını dile getirdiler.

Kaynak: Fotomaç

Kaynak: haberinburada