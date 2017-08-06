Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Transfer daha bitmedi. Bu hafta 4 oyuncu daha alacağız" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Antalya'da katıldığı bir etkinlikte dört oyuncu daha alacaklarını söyledi.

"DAHA BİTMEDİ"

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirirken, Başkan Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi daha geldi. Antalya'da bir etkinliğe katılan Aziz Yıldırım bir ara mikrofonu eline aldı ve "Transfer daha bitmedi. Bu hafta öyle tahmin ediyorum ki; dört oyuncu daha alacağız" dedi.

Kaynak: haberinburada