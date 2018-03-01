TARAFTARIN KOLUNU ISIRAN FUTBOLCUYA CEZA!
Almanya'da, Danimarkalı futbolcu Uffe Bech, Schalke 04 taraftarının kolunu ısırdığı gerekçesiyle 50 bin avro para cezası aldı.
Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Hannover 96'nın ikinci lig ekibi Greuther Fürth'e kiraladığı Uffe Bech, Schalke 04 taraftarının kolunu ısırdığı gerekçesiyle 50 bin avro para cezası aldı.
Bild gazetesinde yer alan habere göre, geçen yıl 27 Ağustos'taki Hannover 96-Schalke 04 maçını VIP tribününden izleyen Danimarkalı futbolcu Bech, arkasında bulunan Schalke 04 taraftarıyla tartıştı.
Bech'in avukatı Joachim Rain, 25 yaşındaki oyuncunun, oturduğu sırada arkadan alkollü olan Schalke 04 taraftarının saldırısına uğradığını ve mavi-beyazlı taraftarın Bech'in boğazını sıktığını bildirdi.
TARAFTARIN KOLUNU ISIRDI
Rain, Danimarkalı futbolcunun kendisini savunmak için taraftarın kollarını boğazından çekene kadar bir kolunu ısırdığını belirtti.
Taraftar, bunun üzerine suç duyurusunda bulundu ve mahkeme Bech'e adam yaralamaktan 50 bin avro para cezası verdi.
Mahkeme, karara yapılan itirazı 17 Nisan'da görüşecek. Hannover 96'da forma giyen Iver Fossum, duruşmada tanık olarak dinlenecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar