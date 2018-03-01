Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Taraftarın kolunu ısıran futbolcuya ceza!

TARAFTARIN KOLUNU ISIRAN FUTBOLCUYA CEZA!

Almanya'da, Danimarkalı futbolcu Uffe Bech, Schalke 04 taraftarının kolunu ısırdığı gerekçesiyle 50 bin avro para cezası aldı.

Tarih : 01 Mart 2018, 21:30
Puan Ver : Taraftarın Kolunu Isıran Futbolcuya Ceza!(10/10)6

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Hannover 96'nın ikinci lig ekibi Greuther Fürth'e kiraladığı Uffe Bech, Schalke 04 taraftarının kolunu ısırdığı gerekçesiyle 50 bin avro para cezası aldı.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, geçen yıl 27 Ağustos'taki Hannover 96-Schalke 04 maçını VIP tribününden izleyen Danimarkalı futbolcu Bech, arkasında bulunan Schalke 04 taraftarıyla tartıştı.

Bech'in avukatı Joachim Rain, 25 yaşındaki oyuncunun, oturduğu sırada arkadan alkollü olan Schalke 04 taraftarının saldırısına uğradığını ve mavi-beyazlı taraftarın Bech'in boğazını sıktığını bildirdi.

TARAFTARIN KOLUNU ISIRDI

Rain, Danimarkalı futbolcunun kendisini savunmak için taraftarın kollarını boğazından çekene kadar bir kolunu ısırdığını belirtti.

Taraftar, bunun üzerine suç duyurusunda bulundu ve mahkeme Bech'e adam yaralamaktan 50 bin avro para cezası verdi.

Mahkeme, karara yapılan itirazı 17 Nisan'da görüşecek. Hannover 96'da forma giyen Iver Fossum, duruşmada tanık olarak dinlenecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Taraftarın  Kolunu  Isıran  Futbolcuya  Ceza    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER